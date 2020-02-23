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"كورونا" يتسبب في وقف حركة القطارات بين النمسا وإيطاليا

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:03 م
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أحد القطارات الإيطالية
أحد القطارات الإيطالية
الفجر
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قررت السلطات في النمسا، مساء الأحد، وقف حركة القطارات مع إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وقالت مصادر أمنية: إن "السلطات النمساوية منعت دخول القطارات القادمة من إيطاليا؛ للاشتباه بإصابة إثنين من ركاب أحد القطارات بفيروس كورونا".

وذكرت صحيفة (أو.إي 24) النصفية في موقعها الإلكتروني: أن "قطارًا ينتظر الآن داخل الأراضي الإيطالية، بينما يشكو اثنان من ركابه من الحمى ويشتبه بأنهما مصابان بفيروس كورونا".

ويذكر أن أرسلت النمسا، في وقت سابق من اليوم، أكثر من 27 طنًا من المواد الطبية في طائرة بضائع أوروبية مشتركة من فيينا إلى مدينة ووهان الصينية؛ للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر: إن "الطائرة تحتوي على مساعدات طبية عاجلة؛ لإعانة الحكومة الصينية على مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا"، لافتاً إلى حرص النمسا على التضامن مع الصين وبالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية، من أجل توفير إمدادات إغاثة مهمة تساعد في الحد من انتشار الفيروس.

وارتفع عدد حالات الإصابة في إيطاليا، اليوم، إلى أكثر من 150 حالة بالإضافة إلى وفاة ثلاثة مصابين، ودفع تفشي الفيروس الحكومة إلى إغلاق المناطق الأكثر تضررا في منطقتي لومبارديا وفينيتو في شمال البلاد.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد داخل البلاد بنهاية يوم أمس السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفا و936 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 51 ألفا و606 مريض، من بينهم 10 آلاف و968 شخصا في حالة صحية حرجة، وفارق الحياة 2442 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألفا و 888 شخصا بعد شفائهم"​​​.

ووصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين (وباء)، معلنة "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

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كورونا فيروس كورونا حركة القطارات النمسا القطارات إيطاليا

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