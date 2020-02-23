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ننشر قرار تعليم الدقهلية في واقعة إصابة طالب بنزيف في العين
الأحد 23/فبراير/2020 - 11:07 م
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محمد كشك
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أعلن على عبد الرووف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة أصيب طالب بالمرحلة الإعدادية بنزيف في العين نتيجة الضرب المبرح من مدرس الرياضيات في مدرسة ميت بدر الإعدادية التابعة لادارة غرب التعليمية في محافظة الدقهلية اصابة
وعلى الفور تم نقل الطالب السعيد بكر محمد رشاد المصاب بصحبة مدرس اللغة العربية مستقلا دراجته الناريه وانتقل به لمستشفي جامعة المنصورة
وتبين أن الطالب أصيب علي يد المدرس "محمد ع ا" مدرس الرياضيات بمدوسة ميت بدر الإعدادية نتيجة الضرب بعصى غليظة ضربًا مبرحًا، حتى كانت الضربة القاضية التي أصابت العين بنزيف حاد.
وتم نقل الطالب إلى مركز العيون الجامعي واحتجازه بتذكرة استقبال على عيادة 3، وأكد مصدر طبي أن الطالب مصاب بنزيف مستمر بالعين حسب التقرير المبدئي وسيتم عمل جراحة لإيقاف النزيف.
وعلى الفور تم نقل الطالب السعيد بكر محمد رشاد المصاب بصحبة مدرس اللغة العربية مستقلا دراجته الناريه وانتقل به لمستشفي جامعة المنصورة
وتبين أن الطالب أصيب علي يد المدرس "محمد ع ا" مدرس الرياضيات بمدوسة ميت بدر الإعدادية نتيجة الضرب بعصى غليظة ضربًا مبرحًا، حتى كانت الضربة القاضية التي أصابت العين بنزيف حاد.
وتم نقل الطالب إلى مركز العيون الجامعي واحتجازه بتذكرة استقبال على عيادة 3، وأكد مصدر طبي أن الطالب مصاب بنزيف مستمر بالعين حسب التقرير المبدئي وسيتم عمل جراحة لإيقاف النزيف.
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