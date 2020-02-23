كندة علوش لـ رشا سمير: "أعمالك انجاز في زمن اندثر فيه جعم المرأة" (فيديو)





حرصت الفنانة كندة علوش، على حضور حفل توقيع ومناقشة النسخة العاشرة لرواية "للقب مرسى آخير"، للكاتبه رشا سمير، وذلك بمكتبة ديوان الكائنة في حي الزمالك، وسط كوكبة من المثقفين والقراء واسرتها.





ومن جانبها عبرت "علوش"، عن اعجابها الشديد بطريقه الكاتبه رشا سمير، في سرد اعمالها، واستطاعتها أن تسلك طريق ادبي جديد، في زمن اندثر فيه دعم المرأة المبدعة.





فيما اثنت عليها الدكتورة رشا سمير، بالشكر لحرصها على حضور حفل توقيع الكتاب، حيث اهدتها نسخة من الرواية، والتقطو بعض الصور التذكارية.





وعن مضمون الرواية قالت الكاتبه رشا سمير: "الرواية تدور حول فكرة المعركة الأخيرة في حياة كل منا، خمس أبطال، ثلاث سيدات ورجلين، تتقاطع أقدارهم وتتشابك خطواتهم في رحلة بحث عن مرسى أخير لقلوبهم الحائرة، فهل ينجحون؟.. إنها رواية إجتماعية بجدارة أعد فيها قرائي برحلة إلى حيث ترسو القلوب، سعيدة جدا بوقع صورة الغلاف الإيجابية على القراء، أولا لأن الغلاف حيرني كثيرا وثانيا لأنه من تصميم إبنتي فرح هشام".



