إصابة 12 شخص في 4 حوادث متفرقة بالبحيرة

أصيب 12 شخص بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع 4 حوادث متفرقة بمراكز إيتاي البارود ووادي النطرون ودمنهور ورشيد، وتم نقلهم للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج اللازم.



البداية تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول المستشفي العام كل من "عبدالله عبدالسلام محمد" 22 عاما، مقيم ببيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات في الظهر والقدم اليمنى واشتباه كسر في أصابع اليد اليسرى، و"محمد عاشور عبدالجواد" 19 عامًا، مقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات واشتباه كسر، وذلك نتيجة سقوطهما من قطار ركاب رقم 132 بعد أن اختل توازنهما أثناء وقوفهم علي باب القطار.



كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص رحلات بالطريق الصحراوي الكيلو ١٠٨ كوبري الرست هاوس، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي المركزي، وهم كل من "ناديه رجب جبرة" ٥٣ عاما، مصابة بنزيف بالأنف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، "نواره غبريال فهمي" ٤٠ عامًا، بجرح سطحي بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، "كرولس رومانى عاطف" ٣ سنوات،، باشتباه ارتجاج بالمخ وجرح رضي بالأنف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و"مريان جمال شنودة" ٢٥ عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجميعهم مقيمين بالقاهرة، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



وتلقي مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق زاوية غزال دمنهور أمام شركة الكهرباء، أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي، وهما "السيد عبد العال نوار" ٥٣ عامًا، مقيم بدمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق الأيمن، و"مسعد سعد عباس" ٢٧ عامًا، مقيم بمنشيه نصار مركز دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح مفتوح بالركبة اليسرى.



كما تلقى مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة رشيد، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بطريق رشيد الجدية، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي رشيد المركزي، وهم كل من "عبد السلام منصور سالم" ٥٣ عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالرأس وجرح بفروة الرأس واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، "محمد عبد السلام سلام" ٢١ عامًا، باشتباه كسر بالزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، "أميمة على سحلول" ٥٠ عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و"أمينة خميس أبوزيد" ٥٠ عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.