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ناهد السباعي تشعل إنستجرام برفقة والدتها بإطلالة نوبية

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:05 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة ناهد السباعي، مجموعة صور جدية لها برفقة والدتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ناهد، خلال الصور امام البحر برفقة والدتها وكانت مرتدية"فستانًا نوبي قصير باللون الابيض وكان شعرها منسدل طويل" وكانت والدتها مرتدية:"فستانًا نوبي قصير وكان شعرها مرفوع".



وعلقت السباعي، على الصور قائلة:"أسوان بلد السحر".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرً لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله على الجمال تحفه أسوان" وأضاف آخر"حلوين قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمرات".



ويذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي، فيلم "اللعبة الأمريكاني"، الذي شارك في بطولته الفنانة شيماء سيف وأحمد الشامي وبيومي فؤاد.
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