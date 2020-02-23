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أشبيلية يكتسح خيتافي بثلاثية وبلد الوليد يفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:02 م
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أشبيلية يكستح خيتافي بثلاثية
أشبيلية يكستح خيتافي بثلاثية
وكالات
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اكتسح أشبيلية مضيفه خيتافي 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت فوز غرناطة على مضيفه أوساسونا 3 - صفر، و دبورتيفو ألافيس على ضيفه أتلتيك بلباو 2 - 1، وبلد الوليد على إسبانيول 2 - 1.

وسجل أهداف أشبيلية لوكاس أوكامبوس وفرناندو ريجس وجيوليوس كوندي في الدقائق 43 و67 و75 على الترتيب.

ورفع أشبيليه رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد خيتافي عند 43 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق غرناطة على مضيفه أوساسونا 3 - صفر.

وسجل المهاجم الفنزويلي داروين ماتشيز الهدفين الأول والثاني لغرناطة في الدقيقتين الرابعة و28 وتكفل الفرنسي ديميتري فولكييه بالهدف الثالث في الدقيقة 41.

ورفع غرناطة رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أوساسونا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز ألافيس على أتلتيك بلباو 2 - 1.

وتقدم بلباو بهدف سجله راؤول جارسيا في الدقيقة 17 وتعادل ألافيس عن طريق لوكاس مارتينيز في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وأضاف رودريجو إلي الهدف الثاني لفريق الافيس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ألافيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بلباو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز بلد الوليد على إسبانيول 2 - 1.

وسجل هدفي بلد الوليد سانردو راميريز وسيرجيو نافارو في الدقيقتين 77 و83، فيما سجل هدف إسبانيول الوحيد أدري إيمباربا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد ديفيد لوبيز لاعب إسبانيول في الدقيقة 25.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد إسبانيول عند 19 نقطة في المركز العشرين الأخير.
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