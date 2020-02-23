روما يمطر شباك ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

حقق روما انتصاره الأول في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ أكثر من شهر، وذلك عقب فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه ليتشي اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.





وارتفع رصيد روما 42 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط خلف أتالانتا، صاحب المركز الرابع المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، الذي تأجلت مباراته مع ضيفه ساسولو في المرحلة ذاتها.





في المقابل، تجمد رصيد ليتشي عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.





وافتتح التركي سينجيز أوندير التسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 13، قبل أن يضيف الأرميني هنريخ مخيتاريان الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة الإيطالية 2 - صفر.





وواصل روما سيطرته على مجريات الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين عن طريق البوسني إيدين دزيكو والصربي أليكساندر كولاروف في الدقيقتين 69 و80.



