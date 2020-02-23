Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المحجوب": الجيش المصري نجح في إفشال خطة الإخوان في الشرق الأوسط

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:57 م
Advertisements
العميد خالد المحجوب
العميد خالد المحجوب
أمنية فوزي
Advertisements
قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القذائف لم تتوقف يوميًا، وإطلاق النار لم تتوقف يوميًا، وما زالت القوات المسلحة الليبية تضبط نفسها رغم الخرق المباشر لتركيا والميليشيات لقرار وقف إطلاق النار.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن القوات المسلحة الليبية كادت صبرها ينفذ من التدخلات التركية في ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية والإخوان.

وتابع: "ما زالنا قادرون على حسم المعركة في أي وقت، ولكن استجبنا للهدنة حتى لا نكون دعاة حرب"، لافتًا إلى أن الجيش المصري نجح في إفشال خطة الإخوان وتركيا في الشرق الأوسط، موضحًا أن خطة الإخوان في المنطقة فشلت بفضل مصر وجيشها وشعبها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا العميد خالد المحجوب الجيش المصري الاخوان

أخبار تهمك

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة في البيرنابيو بسبب مدة غياب هازارد وخيانة كبرى بطلها نجم الريال

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو الجنايني: "لن نتراجع" المباراة في موعدها وهناك طريق وحيد لتخفيض العقوبات

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصدر ليبي: هذه تفاصيل المرحلة المقبلة من "عملية طرابلس"

الجيش الليبي: معركة طرابلس ستحسم بعد أيام قليلة

قيادي بالجيش الليبي: الإخوان خسروا معركتهم في مصر وليبيا والسودان

الجيش الليبي: قواتنا الآن على بعد 4 كم من قلب طرابلس

تعرف على آخر نتائج عملية تحرير طرابلس (فيديو)

الجيش الليبي: لا يوجد تعليمات لإيقاف عملياتنا ضد مليشيات الوفاق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير

10:25 م

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

09:28 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status