"المحجوب": الجيش المصري نجح في إفشال خطة الإخوان في الشرق الأوسط

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القذائف لم تتوقف يوميًا، وإطلاق النار لم تتوقف يوميًا، وما زالت القوات المسلحة الليبية تضبط نفسها رغم الخرق المباشر لتركيا والميليشيات لقرار وقف إطلاق النار.



وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن القوات المسلحة الليبية كادت صبرها ينفذ من التدخلات التركية في ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية والإخوان.



وتابع: "ما زالنا قادرون على حسم المعركة في أي وقت، ولكن استجبنا للهدنة حتى لا نكون دعاة حرب"، لافتًا إلى أن الجيش المصري نجح في إفشال خطة الإخوان وتركيا في الشرق الأوسط، موضحًا أن خطة الإخوان في المنطقة فشلت بفضل مصر وجيشها وشعبها.

