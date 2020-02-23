أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة في البيرنابيو بسبب مدة غياب هازارد وخيانة كبرى بطلها نجم الريال

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 23 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إصابة نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد واحتمالية غيابه شهرين وغيابه عن موقعتي برشلونة في كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يصارع لضم نجم مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد دخل صراع التعاقد مع الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية من أجل تدعيم هجومه.

وكشفت شبكة ديفنسا سينترال الإسبانية والمختصة في شئون ريال مدريد فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يخطط للتعاقد مع ساني في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن بايرن ميونخ كان قريب جداً من التعاقد مع ساني في الصيف الماضي ولكن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها النجم الألماني أوقف إتمام الصفقة.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على خدمات سيرج جنابري نجم بايرن ميونخ من أجل التخلي عن نجمه ساني بالإنضمام إلى النادي البافاري.

- ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة نجمه

كشف ريال مدريد الإسباني عن التشخيص النهائي وتفاصيل إصابة نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد الذي تعرض للإصابة في مباراة الفريق أمام ليفانتي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان له على الموقع الرسمي له على شبكة الإنترنت:"بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدين هازارد من قبل عيادة ريال مدريد للخدمات الطبية، تم تشخيص إصابته بشق في الشظية اليمنى البعيدة، ونحن في انتظار التطوارت".

وأفادت صحيفة ماركا بأن الإصابة ستبعد هازارد لفترة طويلة عن الملاعب وبالتالي سيغيب عن المباراتين الحاسمتين أمام كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في كلاسيكو الأرض في بطولة الدوري الأسبوع المقبل.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن الإصابة التي يعاني منها هازارد خطيرة وستبعده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهرين تقريباً.

- فالفيردي يعلق على خسارة ريال مدريد في الليجا

أعرب فيدي فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد عن استيائه من خسارة فريقه على يد ليفانتي بهدف نظيف وذلك في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أنا مثار وغاضب لأنه من الواضح أننا جئنا هنا للبحث عن الفوز ولم نحققه".

وأضاف: "كانت لدينا فرص واضحة في المباراة ولم نستغلها لكنهم نجحوا في التسجيل ضدنا، هذا ما حدث ونحن أصبحنا خارج المباراة".

وتابع: "تأثيرات النتيجة على ريال مدريد؟ لا شيء، بالنسبة لي لن يكون هناك أي تعقيدات، حيث أن المباريات المقبلة تمثل دافعًا كبيرًا لي وعلينا أن نتغير ونظهر للجماهير أننا فريق جيد للغاية وننافس على كل شيء".

وأردف قائلا: "هدف المباراة؟ عندما تلعب جيدًا ولكن لا تحقق الفوز فإنك تشعر بمرارة كما يحدث عندما تفوز وأنت تلعب بشكل غير جيد".

واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً: "المباريات تستمر، غدًا لدينا تدريب وعلينا أن نكون مستعدين بنسبة 100%".

- ذعر في منتخب بلجيكا بعد إصابة هازارد

يعيش منتخب بلجيكا بقيادة مدربه روبرت مارتينيز المدير الفني، حالة من القلق، بسبب إصابة النجم الأول لهم إدين هازارد، والذي تعرض لإصابة جديدة بالأمس مع فريقه ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي إصابة هازارد بشرخ في شظية الكاحل الأيمن، كما أكدت وسائل الإعلام الإسبانية غيابه لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبًا، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وكذلك في الكلاسيكو ضد برشلونة.

وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية، أنروبرت مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا الذي يجهز أسلحته ليورو 2020، حزنه الشديد لعدم قدرته على الاعتماد على إيدين هازارد بسبب هذه الإصابة.

وقال مارتينيز: ‘‘لدينا تواصل جيد مع القسم الطبي في ريال مدريد، نحن قلقون بشأن الإصابة التي تعرض لها إيدين هازارد وفي نفس المنطقة التي كان يُعاني منها منذُ سنوات، إنه لأمر مؤسف أن يتعرض لهذه الإصابة قبل المباراة الهامة ضد مانشستر سيتي‘‘.

وأضاف: ‘‘نحن حزينون حقًا لأن هذه الإصابة قد تجعله يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، يجب أن يكون هناك لاعب مثل هازارد دائمًا على أرض الملعب‘‘.

- اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الرجل الذي تخلى عن وعده بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها اليوم: "بعد رحيل كرستيانو رونالدو، فشل النادي في إيجاد الملاذ الآمن أو الحصول على راحة البال.

وتابعت الصحيفة: "مهاجم بايرن الكبير روبرت ليفاندوفسكي اقترب لبعض الوقت، لكن تم إحباطه، بعد ذلك طُلِبَ من كريم بنزيما أن يتحمل مسئوليةً أكبر، وهو ما نجح في القيام به إلى حدٍ ما".

وأضافت الصحيفة: "سُئل بيل أن يصبح نجم الفريق، اللاعب الذي شاهد مباراة الأمس من التلفاز (لو شاهدها أصلا)، انقطاعه التام عن أداء وظيفته وبعده منقطع النظير عن الفريق تركت مدريد يتيما، لأنه وبسعره الضخم، يفترض أن يكون هو مسجل الأهداف، لكن جاريث ليس على قدر التطلعات، ببساطة لا تتوقع أو تنتظر منه شيئا".

- انتهاء موسم هازارد في ريال مدريد

أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا حول الإصابة التي تعرض لها البلجيكي إيدين هازارد خلال مباراة ليفانتي أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيانه: "بعدما خضع هازارد للفحوصات الطبية اليوم، تم تشخيص إصابته بشق في عظمة الشظية اليمنى، وفي انتظار التطورات".

وخرج هازارد من أرض الملعب وهو يشعر بالألم بعد التحامه مع خورخي ميرامون لاعب ليفانتي، ووضع ضمادة على قدمه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

وتلقى ريال مدريد الخسارة بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة، قبل لقاء الكلاسيكو في الجولة المقبلة.

وأكدت الصحف الإسبانية أن هازارد سيغيب على الأقل لمدة شهرين بينما ذهبت صحيفة "ماركا" إلى موسم هازارد انتهى تقريبَا

- مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد صدمة قوية بعدما تعرض البلجيكي إيدين هازارد للإصابة وغيابه عن الفريق لمدة شهرين.

وكان هازارد قد اضطر لمغادرة مباراة ريال مدريد أمس أمام ليفانتي بالدوري الإسباني "الليجا" في الشوط الثاني متأثرًا بالإصابة وحل زميله فينيسيوس جونيور بديلًا له.

وأصدر النادي الإسباني بيانًا اليوم الأحد جاء كالتالي :"بعد الفحوصات التي تم اجرائها على لاعبنا ايدن هازارد في مركز الخدمات الطبية التابعة لويال مدريد ، تبيّن وجود شرخ في شظية كاحل القدم اليمين".

وعلى الرغم من عدم إعلان النادي مدة غياب هازارد إلا أن تقارير صحفية في إسانيا أشارت إلى أن الجناح البلجيكي سيغيب عن الفريق الملكي لمدة شهرين

- رغم السقوط.. مدرب ريال مدريد يهدد برشلونة في الكلاسيكو

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حزنه من الخسارة بهدف نظيف خلال مواجهة ليفانتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال زيدان لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد خسرنا 5 نقاط خلال مباراتين وفي الشوط الثاني ضد ليفانتي خلقنا القليل من الفرص، والخصم سنحت له فرصة وحيدة سجل منها هدف الفوز".

وأضاف: "لقد انزعجنا جميعًا من هذه الهزيمة لأنه أمر لا نحبه، لكن كرة القدم تمنحك دائمًا فرصة أخرى".

وتابع زيدان: "لست قلقا من أي شيء.. حققنا نتيجتين سلبيتين، لكن ذلك لا يعني أن نستسلم، بل يجب أن نستمر لأننا نستطيع المضي قدمًا بقوة وشجاعة وحيوية، فهذه هي كرة القدم".

وعن الكلاسيكو ضد برشلونة يوم 1 مارس علق: "نعلم أننا يجب أن نفوز بهذه المباراة وسوف نبذل قصارى جهدنا للفوز، في هذه المباراة كل طرف يعرف أهمية الآخر".

وبسؤاله عن إصابة هازارد، أجاب: "لا تبدو بسيطة فهو لديه شعور سيء، حيث كانت ضربة في الكاحل ويشعر بآلام، لذلك سوف نرى ماذا ستقول الفحوصات".

واختتم: "لقد افتقدنا تسجيل الأهداف ضد ليفانتي الذي كان أهم شيء في المباراة، بينما هم وصلوا مرة واحدة إلى مرمانا سجلوا منها هدف الفوز".