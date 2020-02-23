"الإبراشي" عن بيع مكتب أحمد زكي: لو عرفت كنت اشتريته وحفظت على تراثه

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مكتب الفنان أحمد زكي بالهرم بيع بـ800 ألف جنيه فقط، معقبًا: "لو محامي أحمد زكي قال لي كنت اشتريته، وحافظت على مقتنيات أحمد زكي من الضياع أو البيع".



من جانبه قال بلال عبدالغني، محامي شقيق نجل أحمد زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، إنه لم يقم ببيع أي شيء من مقتنيات أحمد زكي، إلا مكتبه في الهرم، لافتَا إلى أنه اتفق مع المشتري على الحفاظ على مقتنيات أحمد زكي، لحين عودته من السفر.



وأضاف أن المشتري اشترى المكتب، ولم يشتري المقتنيات المتواجدة به، لافتًا إلى أن أخذ جميع الأوسمة الموجودة في المكتب للحفاظ عليها قبل بيعه، واتفق مع نقيب الممثلين بعدم بيع شقق أحمد زكي المتبقية، إلا في حضوره.

