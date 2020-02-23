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قبل زيارة ترامب.. احتجاجات في نيودلهي ضد قانون الجنسية الهندي

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:47 م
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احتجاجات هندية
احتجاجات هندية
ترجمة - منة الشريف
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قال مسؤولون في الشرطة الهندية، اليوم الأحد، إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود كبيرة في العاصمة الهندية نيودلهي، في أحدث إندلاع للعنف في الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

واشتبك مئات الأشخاص الذين يدعمون القانون الجديد مع المعارضين له؛ حيث قامت المجموعتان برمي الحجارة في منطقة ماجبور في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، وفقًا للتلفزيون.

وقال ألوك كومار، وهو مسؤول كبير في شرطة دلهي، للصحفيين حول الاحتجاج، إنه يجب أن يكون هناك بعض الأوغاد الذين يريدون إفساد السلام في المنطقة، سوف سنحدد هويتهم ونتخذ إجراءات ضدهم"، مؤكدًاعلى أن "الوضع تحت السيطرة الآن".

وجاءت الاحتجاجات قبل يوم واحد فقط من بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة تستمر لمدة يومين للهند؛ حيث من المتوقع أن يثير قضية الحرية الدينية في البلاد مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأثار قانون تعديل المواطنة في الهند، الذي يسهل الطريق لغير المسلمين من الدول ذات الأغلبية المسلمة المجاورة، أسابيع من الاحتجاجات العنيفة أحيانًا ضد حكومة مودي.

ونظر المعارضون إلى القانون الهندي باعتباره تمييزًا ضد المسلمين وقد زاد من المخاوف من أن إدارة مودي تقوض تقاليد الهند العلمانية، ونفي حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم أي تحيز ضد 180 مليون مسلم في البلاد.

وقال مسؤول إدارة الدولة تشاندرا بوشان سينغ: إن "احتجاجًا منفصلًا إندلع اليوم في مدينة اليجار بشمال الهند؛ حيث ألقى المحتجون الحجارة على الشرطة"، مضيفاً: أنه "تم تعليق الإنترنت في المنطقة حتى منتصف الليل".

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