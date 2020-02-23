تفاصيل عودة مواطن مصري من العراق بعد 34 عامًا

كشف عزت شلبي، ابن شقيق الحسنين شلبي، العائد من العراق بعد 34 عامًا من الاختفاء، تفاصيل عودته من العراق، قائلًا إنه كان هناك تواصل بينه وبين أسرته حتى بداية التسعينيات، لافتًا إلى أنه اتفق مع زوجته أن تذهب إليه هي وأبنائه أثناء حرب العراق، ولكنها وصلت إلى الأردن ولم تستطيع دخول العراق فعدت إلى مصر مرة أخرى.



أضاف "شلبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الأخبار انقطعت عنه منذ حرب العراق، وفقد أوراقه، وبدأ ينسى.



وأشار إلى أنهم تعرفوا عليه عندما قام أحد الأشخاص بتصويره ونشر صورته على الإنترنت على جروب يسمى "عائلة شلبي"، لافتًا إلى أن عائلة شلبي متواجدة في كل محافظات مصر.

