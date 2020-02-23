الكاتبة رشا سمير تحتفل بالإصدار العاشر لـ"القلب مرسى أخير" (صور)

احتفلت الكاتبة رشا سمير، بتوقيع الإصدار العاشر لكتابها الأخير الذي يحمل عنوان لـ "القب مرسى آخير"، والصادر عن دار المصرية اللبنانية، وذلك بمكتبة ديوان الكائنة في حي الزمالك، وسط كوكبة من المثقفين والقراء واسرتها.









حيث كشفت "سمير"، خلال حفل توقيع ومناقشة الكتاب، عن كواليس طرحها لـ"القلب مرسى آخير"، فضلًا عن الصعوبات التي واجهتها، ومن أبرزها اختيار غلاف الرواية، والتي دعمتها بفكرته نجلتها.







