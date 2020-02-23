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الكاتبة رشا سمير تحتفل بالإصدار العاشر لـ"القلب مرسى أخير" (صور)
الأحد 23/فبراير/2020 - 11:14 م
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سعد نبيل _ تصوير: بلال أحمد
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احتفلت الكاتبة رشا سمير، بتوقيع الإصدار العاشر لكتابها الأخير الذي يحمل عنوان لـ "القب مرسى آخير"، والصادر عن دار المصرية اللبنانية، وذلك بمكتبة ديوان الكائنة في حي الزمالك، وسط كوكبة من المثقفين والقراء واسرتها.
حيث كشفت "سمير"، خلال حفل توقيع ومناقشة الكتاب، عن كواليس طرحها لـ"القلب مرسى آخير"، فضلًا عن الصعوبات التي واجهتها، ومن أبرزها اختيار غلاف الرواية، والتي دعمتها بفكرته نجلتها.
عن مضمون الرواية قالت الكاتبة رشا سمير: "الرواية تدور حول فكرة المعركة الأخيرة في حياة كل منا، خمس أبطال، ثلاث سيدات ورجلين، تتقاطع أقدارهم وتتشابك خطواتهم في رحلة بحث عن مرسى أخير لقلوبهم الحائرة، فهل ينجحون؟.. إنها رواية إجتماعية بجدارة أعد فيها قرائي برحلة إلى حيث ترسو القلوب، سعيدة جدًا بوقع صورة الغلاف الإيجابية على القراء، أولا لأن الغلاف حيرني كثيرًا وثانيا لأنه من تصميم إبنتي فرح هشام".
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