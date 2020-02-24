"صديقة للبيئة".. مواصفات معدات رصف الطرق الحديثة في مصر

معدات رصف صديقة للبيئة:



ماكينة FDR لإعادة تدوير كامل طبقات الرصف:



ماكينة CIR لإعادة تدوير الأسفلت:





كما يتم طحن الأسفلت وخلطه مع عامل إعادة تدوير الأسفلت، حيث يوضع خليط الرصف في الاسف متبوعًا بكرات للضغط، وتحدث العملية عادة عند درجة حرارة تتراوح من 100 درجة إلى 120 درجة، والتي تعتبر رصف الإسفلت "باردة". فوائد إعادة التدوير في مكان بارد هو أنه عموما أكثر فعالية من حيث التكلفة، وصديقة للبيئة ويدوم لفترة أطول من عمليات الرصف التقليدية.



37 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات:

ومن جانبه كان قد اعلن وزير النقل، في تصريحات صحفية أن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، التابعة لوزارة النقل، تم تكليفها بالدخول مع المحافظات في تعاقد وتنفيذ والإشراف على تنفيذ الطرق الداخلية بالمحافظات.



وأوضح، أنه تم رصد 37 مليار جنيه، ميزانية لرفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات، بهدف ربط مناطق السكن بمناطق التنمية، والطرق الرئيسية، والطرق داخل وخارج القرى.



1.8 مليار جنيه لإنشاء محور واحد على النيل:

كما أعلن الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بإنشاء عدد من محاور النيل، لربط الشرق بالغرب، موضحا أن تكلفة إنشاء المحور الواحد تصل إلى 1.8 مليار جنيه، وانهم بصدد الوصول لتنفيذ إجمالي 21 محور حتى عام 2021/ 2022، حيث تبلغ تكلفتهم الإجمالية قرابة 36 مليار جنيه.



وأكد، أنه تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ 8 محاور، ويتم حاليا استكمال تنفيذ أعمال 7 محاور آخرين، ثم باقي 6 محاور سيتم إدراجهم في ميزانية العامين الماليين القادمين.



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الطرق في مصر تشهد تطورا كبيرا، ويتضمن ذلك عددًا من الأبعاد، ومنها مشروعات تنفيذ وإنشاء محاور نهر النيل، وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات وما تسبب في الحاجة لاستخدام معدات متطورة وحديثة وتكون صديقة للبيئة بهدف تطبيق تطوير شامل.وأضاف الوزير في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنه يتم حاليا استخدام ماكينات حديثة لفرم الاسفلت وإعادة تدويره مرة آخرى بهدف الحفاظ على البيئة وعدم تلويثها مثلما كان يحدث في السابق.وأوضح الوزير، أن النقل قامت بشراء ماكينتين رصف حديثتين ومستهدف شراء 6 ماكينات جديدة، وهم من نوعية ماكينة FDR، وماكينة CIR، بحيث تشمل الـ 6 ماكينات ثلاثة من كل نوع، بالإضافة للمعدات المساعدة مثل الهراس.حيث يتم من خلال هذه الماكينة إعادة رصف الأسفلت من خلال إعادة تدوير طبقات الطريق الحالي، بحيث يتم تفكيك المواد الأسفلتية والأساسية الحالية، ثم يتم إضافة مياه فوق المادة المفككة للحصول على المستوى الأمثل من رطوبة المحتوى بهدف الضغط، ثم تضاف مجموعة متنوعة من المواد مثل الأسمنت الجاف والجير والرماد المتطاير أو يتم دمج مستحلب أسفلتي لإحداث الاستقرار.من خلال الالتزام بالطرق الهندسية وبروتوكولات الاختبار المناسبة، توفر عملية إصلاح كامل طبقات الرصف دورة حياة للتصميم مقدارها 30 عامًا، مواد الرصف الأخرى مثل القاعدة الخرسانية أو الأسفلتية أو المجمعة تخضع لبرنامج صارم لمراقبة الجودة.وتمكن هذه الآلات من إعادة تدوير الأسفلت من خلال عملية رصف صديقة للبيئة توفر الكثير من تكاليف الطحن والتعبئة التقليدية لرصف الطرق، كما أنها قادرة على إعادة تدوير أميال من الطرق في فترة زمنية قصيرة.وتعد عملية إعادة التدوير في مكان بارد (CIR) هي عملية رصف تقوم بدلًا من تطبيق كل الأسفلت الساخن المخلوط (HMA) الجديد بمعالجة إزالة الأسفلت الموجود بمعالجته بإضافات البيتومينية و أو الكيميائية ومن ثم استخدامه لتمهيد الطريق.