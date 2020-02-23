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ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات اليوم الأحد

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:30 م
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لاتسيو
لاتسيو
محمد الدمتناوي
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أقيمت مباراتان فقط من مباريات اليوم الثاني من بطولة الدوري الإيطالي، بسبب أحداث فيروس كورونا، والتي تسببت في إصابة 79 حالة في أقاليم إيطاليا.

 

منافسات الجولة شهدت فوز يوفنتوس على سبال بهدفين مقابل هدف، وتعادل ميلان أمام فيورنتينا بهدف لكل فريق.

 

كما شهدت الجولة فوز لاتسيو على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوز روما بأربعة أهداف نظيفة على فريق ليتشي.

 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي.:

 

يوفنتوس 60 نقطة

لاتسيو 59 نقطة

إنتر ميلان 54 نقطة

اتالانتا 45 نقطة

روما 42 نقطة

نابولي 36 نقطة

ميلان 36 نقطة

هيلاس فيرونا 35 نقطة

بارما 35 نقطة

بولونيا 34 نقطة

كالياري 32 نقطة

ساسولو 29 نقطة

فيورنتينا 29 نقطة

تورينو 27 نقطة

أودينيزي 27 نقطة

ليتشي 25 نقطة

سامبدوريا 23 نقطة

جنوى 22 نقطة

بريشيا 16 نقطة

سبال 15 نقطة

 

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