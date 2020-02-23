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انطلاق معرض كتاب الدقي المخفض ٢٠٢٠ دورة عبدالرحيم منصور مارس المقبل
الأحد 23/فبراير/2020 - 10:47 م
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سعد نبيل
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ينطلق معرض كتاب الدقي المخفض 2020، دورة الشاعر عبدالرحيم منصور، 5مارس المقبل، إلى يوم 10 من الشهر نفسه، بفيلا إبداع بالدقي.
واختار القائمون على المعرض، الشاعر الغنائي عبدالرحيم منصور، لتسمية المعرض باسمه.
منصور شاعر غنائي، من مواليد محافظة قنا، وكانت والدته زينب إسماعيل الخلاوي، أكبر مؤثر في كتاباته.
وبداية اكتشافه، كانت على يد الكاتب الراحل لويس جريس، وذلك أثناء جولته في الجنوب المصري لاكتشاف المواهب لتقديمها في مجلة صباح الخير، تحت عنوان "المعذبين بالفن"، وعثر أثناء جولته على الشاعر عبد الرحيم منصور، الذي يكتب بالعامية.
تقام ندوة للاحتفاء بأعمال الشاعر يوم ٩ مارس المقبل، يديرها الكاتب علي عمر بحضور الكاتبة الصحفية والشاعرة مي منصور ابنة أخ الشاعر، وكوكبة من ألمع نجوم الوسط الثقافي.
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