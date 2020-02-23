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هدافو الدوري الإيطالي.. إيموبيلي في الصدارة ورونالدو يلاحقه

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:28 م
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ايمبولي ورونالدو ولوكاكو
ايمبولي ورونالدو ولوكاكو
ريهام عبد المحسن
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انتهت منافسات اليوم الثاني من الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي بإقامة مبارتين فقط وتأجيل باقي المباريات بسبب فيروس كورونا، حيث فاز لاتسيو على جنوه وفاز روما علل ليتشي. 


حافظ يوفنتوس على صدارة جدول الدوري برصيد 60 نقطة من 25 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 18 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات. 


جاء لاتسيو في المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 25 مباراة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مبارتين. واحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 24 مباراة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مبارتين. 


وجاء أتلانتا في المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 24 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مباريات.

تمكن شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 26 أهداف.

ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإيطالي حتى نهاية اليوم الأول من الجولة الخامسة والعشرين من البطولة:

1 - شيرو إيموبيلي (لاتسيو - 26 هدف)
2 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس - 21 هدف)
3 - لوكاكو (إنتر ميلان - 17 هدف)
4 - جوسيب ايليشيش (أتلانتا - 14 هدف)
5 - جواو جلفاو (كالياري - 14 هدف)
6 - لويس مورييل (أتلانتا - 12 هدف)
7 - فرانشيسكو كابوتو (ساسولو - 11 هدف)
8 - إيدين دجيكو (روما - 11 هدف)
9 - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان - 11 هدف)
10 - دومينيكو بيراردي (ساسولو - 9 أهداف)
11 - اندريا بيتانيا (سبال - 9 أهداف)
12 - أركاديوز ميليك (نابولي - 9 أهداف)
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ساسو ايمبولي ورونالدو ولوكاكو

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