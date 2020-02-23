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نقيب الممثلين: لن أصمت على بيع مقتنيات أحمد زكي

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:46 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتورأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن محام شقيق هيثم زكي وعده بعدم بيع أي شيء من مقتنيات الفنان أحمد زكي، وبأنه لن يفتح منزل أحمد زكي إلا في حضوره، وحضور الفنان أحمد السقا، ورغم ذلك قام ببيع مكتبه في الهرم.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، قائلا: "ليه يعمل كده، ويبيع مقتنيات أحمد زكي، هو أحنا صغيرين بيضحك علينا، ليه يعمل كده، لو اتصل بينا وأعطى لنا هذه المقتنيات، كان هيخسر حاجة".

وولفت إلى أنه لن يصمت على بيع مقتنيات أحمد زكي بعد وفاة نجله،، معقبًا: " بينه وبين محامي شقيق أحمد زكي، وده خدعني"
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