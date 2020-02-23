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أخبار برشلونة اليوم السبت 23 فبراير: صدمة جديدة لجماهير برشلونة ومفاجأة في قائمة الفريق لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:21 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 23 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توارع فوز البارسا على حساب فريق إيبار بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 23 - 2 - 2020 :-

- نجم برشلونة يغيب شهر عن الملاعب

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، اليوم الأحد أن لاعبه سيرجي روبيرتو سوف يغيب عن الملاعب فترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، وكشف برشلونة في بيان "سيرجي روبيرتو لاعب الفريق الأول يعاني من إصابة عضلية في قدمه اليمنى وسوف يغيب لما يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

- كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأحد: "بالرغم أنه لا يمكنه اللعب في دوري أبطال أوروبا, مارتن بريثويت سوف يُسافر مع البعثة إلى نابولي"، وتابعت الصحيفة: "يأتي سفر مارتن من أجل دعم زملائه بالإضافة لكي يتأقلم مع الأجواء بشكل أسرع"، وكان مارتن شارك في جزء من مباراة برشلونة أمام إيبار في الجولة الماضية من الليجا ، والتي انتهت بفوز البارسا بخمسة أهداف دون رد.

- موعد مباراة نابولي ضد برشلونة الثلاثاء 25 فبراير في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني، ضيفا على نظيره نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد سان باولو في تمام العاشرة مساء، في إطار منافسات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويدخل برشلونة المباراة وسط العديد من الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها لويس سواريز وعثمان ديمبلي، اللذان سيغيبان حتى نهاية الموسم.

- بعد أزمة كورونا.. حسم مصير مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مباراة برشلونة ضد نابولي غير معرضة للتأجيل، ولكن سيتم فرض ضوابط صارمة أثناء إقامتها، وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن جميع أفراد بعثة برشلونة سيخضعون لبروتوكول صحي، للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة أي فرد عند الوصول إلى مطار نابولي.

- مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه لمباراة نابولي الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وجاءت القائمة كالتالي :-

تيرشتيجن - نيتو - سيميدو - بيكيه - لانجليت - أومتيتي - فيربو - بوسكيتس - ريكي بويج - مارتن برايثويت - ليونيل ميسي - انطوان جريزمان - بينا - كولادو - جونيور - انسو فاتي - فيدال - راكتيتش - فرانكي دي يونج - ارثور ميلو - اكيمي - اروخو.

- صدمة جديدة لجماهير برشلونة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بارتوميو لا ينوي الاستقالة من رئاسة برشلونة ويخطط لإنهاء ولايته في صيف 2021، وأوضحت أن بارتوميو رفض الاستجابة لضغط أعضاء مجلس الإدارة، وجماهير برشلونة التي أطلق صافرات ورفعت قطع قماش بيضاء ضد الرئيس خلال مباراة إيبار، أمس السبت.
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