موعد عرض مسلسل بخط اليد 35 كاملة اتش دي HD عبر dmc دي ام سي الفضائية

نجح مسلسل بخط اليد في جذب انتباه عدد كبير من الجمهور الذي يحب هذه الأنواع من المسلسلات الخارجة أفكارها عن الصندوق، حيث حقق هذا المسلسل فكرة الاختلاف في توصيل الرسالة المرجوة.

ويُعرض مسلسل بخط اليد 35 عبر شاشة قناة dmc، وdmc دراما من السبت إلى الأربعاء، حيث يُذاع عبر dmc في تمام الساعة 8 مساًء، والإعادة في الواحدة صباحًا، ويُعاد مرة أخرى في اليوم التالي في الـ 12 ونصف ظهرًا، وهذا من الأحد إلى الخميس.

ويُذاع أيضًا عبر شاشة dmc دراما في الحادية عشر مساءً من السبت إلى الأربعاء، والإعادة عبر شاشة القناة ذاتها من الأحد إلى الخميس في التاسعة صباحًا والرابعة عصرًا.





وبدأت أحداث المسلسل من مشكلة خروج نوارة (يسرا اللوزي) من المنزل، وتأخرها في العودة وقلق زوجها يوسف أحمد رزق وشقيقتها دليلة (ميرنا نور الدين) بسبب تأخرها، وكانت الكارثة عندما عرفوا أنها انتحرت وألقت بنفسها من أعلى كوبري قصر النيل، وتركت أولادها ومهام المنزل لزوجها الطبيب يوسف.





عاش يوسف أيام لايُحسد عليها بعد فقدان زوجته، حيث توالت عليه المصائب بين مشاكل في العمل، وجهله بأمور أولاده البسيطة التي كانت زوجته تهتم بها، حتى بدأ بصيص الأمل عندما وجد ورقة في المنزل مكتوب عليها نصيحة من نوارة، بل وكُتبت بخط يدها، حتى شعر بوجودها وظن أنها مازالت على قيد الحياة.





حاولت شقيقتها دليلة التهوين على يوسف حالة الانهيار الذي كان فيها، وحدث بينها هي ووالدتها صفاء -سوسن بدر- مشكلة، واستغلت هي تلك المشكلة لتذهب وتعيش مع يوسف للاعتناء بأطفال شقيقتها، وكان يوسف يجمع رسائل نوارة في صندوق ووجدت هي هذا الصندوق ولكنه كان فارغًا، فظنت أنه مجنون وواجهته بذلك، وطلبت منه الذهاب لطبيب نفسي، ولكنه رفض وأصر أن نوارة من تكتب تلك الرسائل وترسلها له.





وعلى جانب آخر ناقش المسلسل فكرة الطلاق، وكان هذا في بيت جيهان -إيمان العاصي- وعماد -خالد كمال-، الذان انفصلا بسبب تتدخل نفين -رشا بن معاوية- بينهما، وما يحدث بعد الانفصال من توتر نفسي يعاني منه الأطفال، وصراع بين الأم وشقيقة الاب سناء -دينا ماهر- التي تريد أن تجعل الطفلة تكره والدتها رغمًا عنها.





وتدور أحداث المسلسل بشكل عام في إطار اجتماعي، حيث يناقش قضايا تختص بالمرأة والطلاق ومشاكل أخرى تحدث في البيوت المصرية، وجسد كل مشكلة منهم في شخصيات درامية، ليظهر عملًا يتابعه عدد كبير من الجمهور المصري، ويشعر بقرب المسلسل من حياتهم البسيطة.





وشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم وأبرزهم محمد حاتم، أحمد رزق، يسرا اللوزي، ميرنا نور الدين، سوسن بدر، إيمان العاصي، خالد كمال، أسماء جلال، محمد محمود، ياسر علي ماهر، صفاء الطوخي، لبنى ونس، صبحي خليل، رشا بن معاوية، صفاء جلال، ناهد رشدي، وتظهر هاجر الشرنوبي في دور ندى كضيفة شرف، كما يشارك به أخرون، وهو من تأليف هالة الزغندي، وورشة الكتابة عمرو شاهيد، ومخرج منفذ محمد سعيد عبد الله، ومن إخراج شرين عادل.