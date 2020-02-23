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غارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:15 م
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الطيران الحربي الإسرائيلي
الطيران الحربي الإسرائيلي
الفجر
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شن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، غارات على أهداف في قطاع غزة، وفقًا لفضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن غاراتنا "استهدفت مواقع تابعة لجماعة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وأفاد شهود عيان: بتجدد إطلاق قذائف من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل، ووجود انفجارات مدوية في شمالي قطاع غزة.

هذا وأطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، في وقت سابق من مساء اليوم، وإنطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، وتم إطلاق نحو 20 صاروخًا من القطاع باتجاه إسرائيل، وأدى ذلك إلى إعلان بلدية عسقلان أنها تقرر فتح الملاجئ العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال أطلقت النيران على الشبان قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.

وازدادت وتيرة الهجمات الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، التي لقيت ترحيبا إسرائيليا وتنديدا فلسطينيا وعربيا.

ومنذ إعلان الخطة في 28 يناير الماضي، تضاعف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والبالونات المتفجرة والحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.

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الكلمات المفتاحية

قطاع غزة غزة الطيران الحربي الإسرائيلي الطيران الإسرائيلي الطيران

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