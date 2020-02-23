طارق يحيى يرد على عقوبات السوبر

أبدى طارق يحيي، نجم ومدرب الزمالك السابق، والاعلامي الحالي بقناة النادي الرسمية، استيائه الشديد من قرارات لحنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة المصري بشأن لقاء السوبر.

وقال يحيي عبر برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه على شاشة قناة الزمالك:" كنا نتوسم خيراً في أعضاء اللجنة الخماسية، ولكنهم مع كل أسف لم يكونوا منصفين للحق والعدل".

وأضاف:" للمرة الأولى أجد حكماً بدون تحقيق، فكان يجب على لجنة الانضباط استدعاء لاعبي الأهلي والزمالك وفتح تحقيق معهم قبل توقيع أي من العقوبات القاسية التي وقعت".

وأنهى تصريحاته معرباً عن غضبه من اصرار اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري على إقامة مباراة الأهلي والزمالك غداً الاثنين، مشيراً إلى أن إقامتها يضر كثيراً بمشوارهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.