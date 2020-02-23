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تفاصيل إصابة طالب بنزيف في العين على يد مدرس رياضيات بالدقهلية

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:16 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب طالب بالمرحلة الإعدادية بنزيف في العين نتيجة الضرب المبرح من مدرس الرياضيات في مدرسة ميت بدر الإعدادية التابعة لادارة غرب التعليمية في محافظة الدقهلية اصابة

تم نقل الطالب السعيد بكر محمد رشاد المصاب بصحبة مدرس اللغة العربية مستقلا دراجته الناريه وانتقل به لمستشفي جامعة المنصورة

وتبين ان الطالب أصيب علي يد المدرس محمد ع ا مدرس الرياضيات بمدوسة ميت بدر الاعدادية نتيجة الضرب بعصي غليظة ضربا مبرحا،حتى كانت الضربة القاضية التي أصابت العين بنزيف حاد.


وتم نقل الطالب إلى مركز العيون الجامعي وإحتجازه بتذكرة استقبال على عيادة 3، وأكد مصدر طبي أن الطالب مصاب بنزيف مستمر بالعين حسب التقرير المبدئي وسيتم عمل جراحة لإيقاف النزيف. 


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نزيف مصر طالب تعليم اخبار

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