إيطاليا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا"





كشف مستشار الرعاية الاجتماعية لإقليم لومبارديا الإيطالي جوليو جاليرا، مساء اليوم الأحد، عن وفاة ثالث حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19".





ويأتي ذلك عقب إعلان السلطات المحلية في وقت سابق وفاة شخصين، أحدهما رجل يبلغ من العمر 78 عامًا، في المنطقة الشمالية الشرقية من فينيتو، وامرأة في إقليم لومبارديا الشمالية.





والحالة الثالثة هي لامرأة عجوز في مقاطعة كريمونا بإقليم لومبارديا، وقال جاليرا: "لدينا حالة وفاة أخرى، توفيت امرأة كانت في قسم السرطان لكنها أصيبت بفيروس كورونا".





ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في لومبارديا إلى 112 حالة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 150 حالة، وفقًا لجاليرا .





هذا وتم التأكد من وجود إصابات بفيروس كورونا في خمسة أقاليم إيطالية هي لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وفريولي فينيتسيا جوليا وبيمونتي.





وقررت سلطات لومبارديا وفينيتو حظر جميع الأحداث العامة، بما في ذلك المناسبات الثقافية والرياضية.





و قررت السلطات الإيطالية تأجيل أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم كانت مقررة، اليوم الأحد، إلى جانب مباراة دولية للسيدات في الرجبي بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.



