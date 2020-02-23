برلمانية: دار المعارف تصدر كتب مخلة للأطفال

قالت النائبة داليا يوسف، إن البرلمان عقد ثاني جلساته اليوم حول القصص الجنسية للأطفال، معقبة: "هذا الموضوع بمثابة أمن قومي، ولا يوجد أهم من الطفل في مصر".



وتابعت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن معرض الكتاب شهد طرح كتب دون المستوى اطلاقًا، ولا يصلح لمخاطبة عقول الأبناء منهم قصة تسمى "قبل النوم"، التي تعرف الأطفال بالخيانة الزوجية.



ولفتت إلى أن البرلمان ليس هدفه من مناقشة هذه القضية إتهام أي جهة، ولكن البحث عن حلول ومواجهة هذه القضية، معقبة: "كل المسؤولين ممن استدعاهم البرلمان كانوا في حالة الدفاع عن النفس، والكل قال ماليش دعوة".



وأشارت إلى أن دار المعارف تصدر كتب مخلة للأطفال، وقامت بشراء هذه الكتب من الدار نفسها، وعندما عرضتها على المسؤول عن دار المعارف، رد قائلًا: "الكتب دي مش من عندي".

