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لميس الحديدي عن أحداث مباراة السوبر: "مخجلة بكل المعايير"

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:04 م
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الإعلامي لميس الحديدي
الإعلامي لميس الحديدي
أمنية فوزي
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علقت الإعلامي لميس الحديدي، على الأحداث التي وقعت بمباراة الأهلي والزمالك "السوبر" في أبو ظبي، قائلة: "مخجلة بكل المعايير، ومن الفريقيين".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد: "مش مهم مين بدأ، ومين شتم، ومين أهان مين، ولكن في النهاية ما جرى لا يعبر عن روح رياضية ولا كرة ولا احترام لدولة شقيقة إستضافتنا على أرضها".

وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أن العقوبات كانت صارمة بسبب الإهانة التي حدثت، متسائلة: "ماهو مستقبل الكرة وعودة الجماهير بعد تلك الأحداث؟".
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