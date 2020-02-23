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مكرم محمد أحمد عن مباراة السوبر: الرياضة تعني المنافسة وليس القتال

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:01 م
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مكرم محمد احمد
مكرم محمد احمد
داليا الحسين
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انتقد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحداث شعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات، مشيرًا إلى أن جزء من مسئولية التعصب الرياضي "النقاد".

وقال "أحمد" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد إن الرياضة تعني المنافسة وليس القتال أو الحرب، متابعًا: "لا يمكن أطلاقا أن تتحول مباراة إلى معركة".

وأضاف: "النقاد حولوا مباراة كرة القدم إلى حرب وليس منافسة والجمهور تربى على ذلك؛ وأصبح الجمهور نفسه لديه ميول للعنف، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الأصول والينابيع الأولى للقيم الرياضية.

واستطرد قائلًا: كرة القدم منافسة تستحق التشجيع والانحياز والمساندة ولا تتطلب حرب، متابعا: "عملنا لجنة خاصة بآداب الرياضة؛ وتتخذ القرارات".
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