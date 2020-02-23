Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحاصل على المركز الأول بتحدى القراءة: نفسي أكون سفير كفيف لمصر

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:00 م
Advertisements
الكفيف الحاصل على المركز الأول
الكفيف الحاصل على المركز الأول
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال علي محمد علي، الكفيف الحاصل على المركز الأول بمحافظة سوهاج بتحدي القراءة العربي، إن والدته هى من تشجعه على القراءة، لافتا إلى أنه شارك في المسابقة أكثر من مرة، وفاز 3 مرات.

وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أنه خاص المسابقة مع مبصرين، وتفوق عليهم، وحصد المركز الأول، لافتا إلى أنه يحلم بختم القرآن الكريم، والالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأضاف الكفيف الحاصل على المركز الأول بمحافظة سوهاج بتحدي القراءة العربي، أنه يحلم بأن يكون أول سفير كفيف لمصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوهاج الكفيف القراءة العربي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 8 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..الزمالك يلغي معسكر مباراة القمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ ساعة و 26 دقيقة

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

وفد من تعليم كفرالشيخ يستقبل الحاصلة على المركز الثانى فى "تحدى القراءة" بمطار القاهرة

الطفل المعجزة: "حفظت القرآن في 4 سنوات فقط"

من النقد للعالمية.. رحلة حصول ابن الأقصر على جائز الشارقة للإبداع العربي

رئيس مدينة القناطر تكرم أول الجمهورية بمسابقة الطالب المثالي 2019 (صور)

تعرف علي أبرز تصريحات لجنة تحكيم "I read"

"أحمد أبو مسعد".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:28 م

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

09:17 م

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

09:05 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

07:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status