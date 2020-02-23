الحاصل على المركز الأول بتحدى القراءة: نفسي أكون سفير كفيف لمصر





قال علي محمد علي، الكفيف الحاصل على المركز الأول بمحافظة سوهاج بتحدي القراءة العربي، إن والدته هى من تشجعه على القراءة، لافتا إلى أنه شارك في المسابقة أكثر من مرة، وفاز 3 مرات.وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أنه خاص المسابقة مع مبصرين، وتفوق عليهم، وحصد المركز الأول، لافتا إلى أنه يحلم بختم القرآن الكريم، والالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.وأضاف الكفيف الحاصل على المركز الأول بمحافظة سوهاج بتحدي القراءة العربي، أنه يحلم بأن يكون أول سفير كفيف لمصر.