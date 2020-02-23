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في عيد ميلاده.. لحظات مضيئة لـ"ميدو" خلال مسيرته الاحترافية

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:55 م
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ميدو
ميدو
عبد القادر عرابي
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يتم نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام ميدو اليوم الإثنين 23 فبراير، عامه السابع والثلاثين، والذي يوافق ذكرى ميلاده عام 1983.

 

ويعد مدرب مصر المقاصة السابق أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، وذلك بسبب احترافه في سن مبكرة، وتمثيله العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

 

وفي ذكرى ميلاده، يسلط لكم "الفجر الرياضي" أبرز المشاهد التي حفلت بها مسيرته، من خلال السطور التالية.

 

المهاجم الأساسي على حساب إبراهيموفيتش

كان لميدو دوراً بارزاً في تتويج فريق أياكس أمستردام الهولندي بالثنائية المحلية الدوري والكأس، وذلك خلال موسم 2001/2002، كان خلالها مهاجم الفريق الأساسي على حساب النجم زلاتان إبراهيموفيتش.

 

هدفه في ريال مدريد

يمتلك ميدو هدفاً شهيراً في مرمى ريال مدريد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2003، حينما كان ينشط في فريق مارسيليا الفرنسي.

 

التسجيل في ليفربول

في عام 2008، سجل ميدو هدفاً صاروخياً في مرمى بيبي رينا حارس ليفربول في الدوري الإنجليزي، حينما كان يدافع عن ألوان ميدلسبرة.

 

وعاد ميدو في عام 2009 وسجل في الريدز مجدداً، ولكن تلك المرة بقميص فريق ويجان أتليتيك.

 

رأسية السنغال

خاض ميدو 50 مباراة مع منتخب مصر الأول، سجل خلالها 19 هدفاً، كان أشهرها هدفه في منتخب السنغال عام 2001 بملعب القاهرة الدولي، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2002.

 

البطولة الأولى كمدرب

حقق ميدو بطولة كأس مصر عام 2013 مع نادي الزمالك كمدرب، ليصبح أصغر مدرب في تاريخ مصر يتوج ببطولة رسمية، وهو بسن الثلاثين عاماً.

 

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