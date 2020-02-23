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تجديد حبس أحد مؤسسى حركة 6 أبريل لنشره أكاذيب ضد الدولة

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:49 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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قررت محكمة الجنايات المختصة، مساء اليوم الأحد، تجديد حبس الناشط "محمد عادل"، أحد مؤسسي حركة  6إبريل، لمدة 45 يوما، على خلفية إتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقررت المحكمة تجديد قرار الحبس الإحتياطي الصادر على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

يشار إلى أن محمد عادل قبض عليه أثناء خروجه من القسم بعد انتهاء فترة مراقبته الشرطية، حيث أنه وقت القبض عليه كان يقضي فترة مراقبة 3 سنوات، ليتم القبض عليه مجددا على خلفية بلاغ من أحد المواطنين، يتهمه فيه ببث أخبار كاذبة والتحريض على العنف، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك".
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الكلمات المفتاحية

مواقع التواصل محكمة الجنايات حركة 6إبريل

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