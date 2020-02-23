بعد لقائه مع "الإبراشي".. محمد الباز: "أشفق على محمد رمضان"

علق الإعلامي محمد الباز، على لقاء الفنان محمد رمضان، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلًا: "أشفق على محمد رمضان؛ لأنه رجل جاهل، ولا يعي مصلحته"، متابعًا: "مفيش نجم يحتقر جمهوره بهذا الشكل، مفيش نجم يعاند مع جمهوره".



وأكد "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن محمد رمضان يحتاج إلى علاج نفسي وتقويم نفسي، معلقًا: "لو شايفين إنه فيه منه رجا وممكن يبقى نجم، يبقى يتعلم الأول".



واستكمل: "لا زالت أدين استضافة محمد رمضان، هذه خطيئة كبيرة في حق المجتمع والجمهور"، لافتًا إلى أنه تم اغتيال الطيار معنويًا بالأمس بعد استضافة محمد رمضان، متابعًا: "الطيار أخطئ ولكنه تم اغتياله معنويًا بلا رحمة".

