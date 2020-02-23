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ندوة بعنوان "صناعة الفيلم السينمائي" بجامعة عين شمس
الأحد 23/فبراير/2020 - 09:43 م
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أية حمروشي
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نظم قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس اليوم ندوة بعنوان "صناعة الأفلام السينمائية" وذلك في إطار الأنشطة الثقافية للقسم تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، تحت إشراف ا. د هبة شاهين رئيس القسم ومدير المركز الإعلامي بجامعة عين شمس، وبمشاركة ا. تغريد العصفوري المخرجة بالهيئة الوطنية للإعلام.
والتقت المخرجة تغريد العصفوري بطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بشعبة الإذاعة والتليفزيون وناقشت معهم الفروق بين التقرير التليفزيوني والفيلم التسجيلي، ومراحل إعداد الشكل والمضمون للقالبين، واكدت على ضرورة ترتيب الأفكار أثناء الإعداد لأى عمل تليفزيوني.
وقامت العصفوري بالتطبيق العملي داخل الندوة مع الطلاب على فكرة "مخاطر البلاستيك على الإنسان والبيئة" وتم تقسيمهم لمجموعتين لتنفيذ تلك الفكرة في قالب تقرير تليفزيوني وقالب فيلم تسجيلي وكيفية تناول الفكرة داخل كل منهما.
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