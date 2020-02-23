Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية: حالة واحدة تماثلت للشفاء من "كورونا" ولا يوجد حالات مصرية

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:42 م
Advertisements
الدكتور وائل عبدالقادر
الدكتور وائل عبدالقادر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور وائل عبدالقادر، رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية، إنه تم اكتشاف 132 حالة مصابة بفيروس كورونا، وتوفي منهم 3 حالات، بينما تم شفاء حالة واحدة منهم.

وأشار "عبدالقادر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أن كل المصابين إيطاليين عدا حالة واحدة لشخص صيني، موضحا أن 5 مقاطعات في إيطاليا ظهر بها فيروس كورونا، وتم إعلان حالة الطوارىء.

وأضاف رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية، أن رئيس الوزراء أعلن غلق المدارس حتى 2 مارس، منوها بأنه تم إلغاء 4 مباريات اليوم، مؤكدا أنه لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين المصريين في إيطاليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايطاليا الصين

أخبار تهمك

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري وعدم استكمال المسابقة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 8 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعات

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ ساعة

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..الزمالك يلغي معسكر مباراة القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

السجن 7 سنوات.. عقوبة نشر أخبار كاذبة عن "كورونا" في الصين

فيروس كورونا.. إيطاليا: إعلان حالة الطوارئ بعد تأكيدها إصابتين

بعد وفاة أول طبيب حذر من كورونا.. الصين تشن "حربا شعبية" على الفيروس

عاجل.. الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وفاة سائح صيني في فرنسا بسبب فيروس كورونا

"شفاء 8 آلاف مصاب صيني وإصابة 337 في اليابان".. مستجدات فيروس كورونا حول العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:17 م

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

09:05 م

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

09:28 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

07:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status