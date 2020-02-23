الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية: حالة واحدة تماثلت للشفاء من "كورونا" ولا يوجد حالات مصرية

قال الدكتور وائل عبدالقادر، رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية، إنه تم اكتشاف 132 حالة مصابة بفيروس كورونا، وتوفي منهم 3 حالات، بينما تم شفاء حالة واحدة منهم.



وأشار "عبدالقادر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أن كل المصابين إيطاليين عدا حالة واحدة لشخص صيني، موضحا أن 5 مقاطعات في إيطاليا ظهر بها فيروس كورونا، وتم إعلان حالة الطوارىء.



وأضاف رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية، أن رئيس الوزراء أعلن غلق المدارس حتى 2 مارس، منوها بأنه تم إلغاء 4 مباريات اليوم، مؤكدا أنه لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين المصريين في إيطاليا.

