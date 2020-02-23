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تعرف على حقيقة خروج مسلسل"سيف الله" من السباق الرمضاني

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:39 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أكد مصدر خاص لـ"الفجر الفني"، أن الأوضاع لم تستقر حتى الآن في دخول مسلسل"سيف الله" السباق الرمضاني القادم أم لا.

وقال المصدر أنه تم تصوير أكثر من أسبوعين في الأردن ولكن لم يصوروا جميع المشاهد المقررة بسبب صعوبة التصريحات، ولهذا السبب أضطر فريق العمل للعودة إلى مصر.

وأضاف المصدر أن المخرج رؤوف عبدالعزيز يعكف حاليا علي مونتاج ساعات التصوير، قبل أن يعقد جلسة مع المنتج تامر مرسي لتحديد مصير العمل في دخوله السباق الرمضاني القادم أم لا.


يشار إلى أن "سيف الله" مسلسل ديني مأخوذ من عبقرية خالد للكاتب الراحل عباس محمود العقاد، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج تامر مرسي.
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