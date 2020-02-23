ماريتا الحلاني تشوق جمهورها لكليب أغنيتها الجديدة

شوّقت الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ محبيها لأغنيتها الجديدة، والتي حملت عنوان إذا فيك تنسى.ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قصير يوضح لحن الأغنية، وعلّقت قائلةً:"إذ فيك تنسى" والذي هو عنوان الأغنية مضيفةً أنه سيتم طرحها في الـ28 من الشهر الجاري.جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.