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ماريتا الحلاني تشوق جمهورها لكليب أغنيتها الجديدة

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:35 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شوّقت الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ محبيها لأغنيتها الجديدة، والتي حملت عنوان إذا فيك تنسى.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قصير يوضح لحن الأغنية، وعلّقت قائلةً:"إذ فيك تنسى" والذي هو عنوان الأغنية مضيفةً أنه سيتم طرحها في الـ28 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.
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