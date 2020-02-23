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ماريتا الحلاني تشوق جمهورها لكليب أغنيتها الجديدة
الأحد 23/فبراير/2020 - 09:35 م
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لمياء علي
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شوّقت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني محبيها لأغنيتها الجديدة، والتي حملت عنوان إذا فيك تنسى.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قصير يوضح لحن الأغنية، وعلّقت قائلةً:"إذ فيك تنسى" والذي هو عنوان الأغنية مضيفةً أنه سيتم طرحها في الـ28 من الشهر الجاري.
جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قصير يوضح لحن الأغنية، وعلّقت قائلةً:"إذ فيك تنسى" والذي هو عنوان الأغنية مضيفةً أنه سيتم طرحها في الـ28 من الشهر الجاري.
جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.
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