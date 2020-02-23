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حواس: الغردقة أول متحف أثري بالبحر الأحمر يبرز جمال حضارتنا

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:31 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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أكد عالم المصريات الدكتور "زاهي حواس" أن متحف الغردقة المقرر افتتاحه السبت المقبل، يعد أول متحف للآثار بمحافظة البحر الأحمر.

ويأتي المتحف في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لدمج الأنماط السياحية المختلفة بمصر خاصة الشاطئية والثقافية، لتقديم منتج متنوع للسائح.

وأشار حواس، إلى أن متحف الغردقة هو أول متحف في مصر يُبنى بالشراكة مع القطاع الخاص، ويعرض 2000 قطعة أثرية متنوعة حيث يقوم سيناريو العرض الخاص بالمتحف على إبراز عناصر الجمال والترفيه بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور.

وأضاف أن القطع الأثرية بالمتحف تتناول موضوعات الفن عبر التاريخ المصري، حيث يتم عرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد.

وتشمل أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلى وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.
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وزارة السياحة والأثار مصر الغردقة اخبار

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