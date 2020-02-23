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الزميلة رحاب جمعه تفوز بجوائز الصحافة المصرية بفرع "الصحافة الاستقصائية"

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:30 م
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الزميلة رحاب جمعه
الزميلة رحاب جمعه
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فازت الزميلة بقسم التحقيقات بجريدة "الفجـر"، رحاب جمعه، بمسابقة جوائز الصحافة المصرية التي تنظمها نقابة الصحفيين سنويًا، وذلك في فرع الصحافة الاستقصائية، عن جائزة حسين عبدالرازق فى الصحافة الاستقصائية: بتحقيق أرحام موصومة..جرائم طبية وأخلاقية تمارس ضد متعايشات "الإيدز" الحوامل بفعل انتهاكات دستورية.

وتهنئ جريدة الفجر الزميلة رحاب جمعه لفوزها بالجائزة، متمنية لها مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز الصحفي، بعد أن شهدت المسابقة تنافس أكثر من 569 زميل وزميلة للفوز بجوائزها، وهي المسابقة الأكبر التي تنظمها النقابة.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين رحاب جمعه جوائز الصحافة المصرية الصحافة الاستقصائية

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