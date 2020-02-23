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أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:28 م
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محمد فضل
محمد فضل
محمد جمال
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قرر نادي الزمالك عدم استكمال بطولة الدوري المصري برئاسة المستشار مرتضى منصور بالاجماع في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني.

 

وتحدث محمد فضل حول ذلك الأمر عبر تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدي البلد" قائلاً: " نحترم جميع الأندية وكل نادي وله احترامه، مثل ما قال الاستاذ عمرو الجناينى وإحنا أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري غدًا، وحصلنا على الموافقات الأمنية، فى تمام السابعة ونصف على ستاد القاهرة الدولى".

 

وأضاف: " نحن لم ندخل فى عند من حد نحن لجنة هدفها تطوير الكرة المصرية، وليس لجنة عشوائية مثلما قال أحد الأشخاص، نحن لجنة من الفيفا، والكرة صناعة وليست هواية ودورنا التطوير".

 

وتابع: " نحن فى دولة قانون، واتحاد الكرة له هيبته ومثل ما كل نادى له حقه فى إتخاذ قرارات، نحن لدينا لوائح ".

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