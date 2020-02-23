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تجديد حبس الصحفي "حسام الصياد" لمدة 15 يومًا بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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قررت النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، تجديد حبس الصحفي حسام الصياد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.

وتم ضم "الصياد" إلى القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قالت أنه وأخرين إشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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مصر حسام الصياد الصحفي حسام الصياد اخبار

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