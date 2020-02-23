عاجل..الزمالك يلغي معسكر مباراة القمة



وكان الفريق قد انتظم في معسكر مغلق عقب مران اليوم استعدادًا لمواجهة الغد قبل أن يتم إبلاغهم من جانب الإدارة بترك المعسكر.



وقرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالاجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني.









أبلغ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبيه والجهاز الفني بترك معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة نصر قبل لقاء الأهلي المقرر له غدًا الإثنين ببطولة الدوري.