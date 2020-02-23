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رسميًا.. تنظيم القاعدة في اليمن ينصب زعيمًا جديدًا

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:14 م
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زعيم تنظيم القاعدة في اليمن خالد باطرفي
زعيم تنظيم القاعدة في اليمن خالد باطرفي
وكالات
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أعلن تنظيم "القاعدة" في اليمن، مساء اليوم الأحد، تنصيب السعودي خالد باطرفي زعيمًا جديدًا للتنظيم، وذلك عقب تأكيده على مقتل قاسم الريمي، وجاء التأكيد عقب أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتله في عملية عسكرية باليمن.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن "الريمي هو نائب لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ومارس التنظيم تحت قيادته قدرًا هائلًا من العنف ضد المدنيين في اليمن، وسعى إلى تنفيذ هجمات عدة ضد الولايات المتحدة".

وخالد باطرفي يبلغ من العمر 45 عاماً، ملقب بـ"أبو مقداد الكندي"، وعضو بارز فيما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، وأشرف على شبكة إعلامية للتنظيم.

وتم اعتقال باطرفي في عام 2011م، ووضع في السجن المركزي بالمكلا جنوب شرقي اليمن، حتى شن مسلحون تابعون للقاعدة هجومًا على السجن، وحرروا أكثر من 300 سجين عام 2015، الذي كان من بينهم باطرفي.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن باطرفي، مشيرة إلى أنه دعا إلى شن هجمات ضدها وضد مصالحها الاقتصادية.

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الكلمات المفتاحية

تنظيم القاعدة في اليمن تنظيم القاعدة اليمن القاعدة

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