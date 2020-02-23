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غدًا.. الحكم على 304 متهمًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:24 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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تصدر محكمة الجنايات المختصة المنعقدة بطرة، غدًا الاثنين، الحكم على 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم"، تضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

نسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط شرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة يدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبدالهادي.
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مصر محاكمة اغتيال النائب العام اخبار

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