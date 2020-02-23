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غدا.. نظر أولى جلسات طعن المحكوم عليهم حضوريا بقضية فض رابعة

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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تنظر محكمة النقض، غدا الإثنين، أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 8سبتمبر 2018، حكمها على 739 متهم بارتكاب جرائم التجمهر خلال اعتصام رابعة العدوية.

حيث قضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من المتهمين في القضية، وشمل قرار المحكوم عليهم، 44 متهم صدر الحكم عليهم "حضوريا"، وأيضا 31 متهم صدر عليهم الحكم "غيابيا".

والمتهمون الصادر بحقهم حكم حضوري، هم، "عصام العريان، وعبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين عبدالوهاب، وأحمد محمد عارف، وعمرو محمد زكي محمد عبدالعال، وإيهاب وجدي عفيفي، وأحمد أبو العز، ومنصور الشربيني، وحمودة شاهين، وسعد خليفة، ومحمد إبراهيم عبدالرحمن، وأيمن لبيب، وعلاء عبدالهادي، وعمر مصطفى مؤمن، ومحمود سلامة، ومحمد ربيع، وأيمن شاهين، وإبراهيم محمد فرج".

وأيضا، "إسلام عامر، وإبراهيم أبو المجد، والسعيد العراقي، ومحمد فرغلي، وحسام الحاروني، وأحمد غنيمة، ويحيى فوزي، وإسلام أحمد خلف محمد، ومحمد السيد نجم، وحذيفة الجندي، وأحمد الطرابهي، ومحمد صبحي أمين، وأبو القاسم محمد إسماعيل، ومحمد فوزي أبو المجد، ومبروك سيد مبروك قمر، وحمادة مصطفى عبد ربه، وأسامة أحمد النجار، وأحمد رمضان طنطاوي، ومحمد عبدالحي الفرماوي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم سيد العربي، ومحمد محمود زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم عطية".

والمتهمون الصادر بحقهم حكم غيابي، هم، "عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، ووجدي غنيم، وسلامة محمد طايل، وهادي عبدالخالق، ومحمد مصطفى كامل، غريب مسعود، وعاصم محمد عرب، وأنس عامر، وعمار مصطفى أبو النور، وعمر صلاح حسين، وشفيق سعد، وعبدالرحمن الأعصر، وإبراهيم محمد بهجت أحمد، وخالد محمود عز الرجال".

وأيضا، "ماجد عبده عبدالمنعم الشافعي، وعمرو علي إبراهيم محمد، ومحمد إبراهيم محمد سيد، وعمرو جمال محمد عمران، ونبوي نبوي محمد المليجي، ومحمد حسن حسين، وعماد مهدي عبدالنبي المغربي، ومحمد شعراوي عطية عباس، ومحمد علي بسيوني، وأحمد عاطف فاروق، وعبد الله أحمد السيد محمد، ومحمد عبدالمعبود إبراهيم، ومصطفى أحمد مصطفى السيد، ومحمد السيد محمد أحمد، وإسماعيل محمد رشوان، وياسين إمام محمد سليمان".

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و46 أخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، والسجن 5سنوات على المصور الصحفي "شوكان"، وإنقضاء الدعوى الجنائية بحق 5متهمين لوفاتهم داخل السجن.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن 10 سنوات على 32 متهم حدث "طفل" في القضية، كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة 364 متهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وقضت المحكمة كذلك بالسجن المشدد 5 سنوات على 214 أخرين في القضية.
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الكلمات المفتاحية

محكمة النقض فض اعتصام رابعة المتهمين

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