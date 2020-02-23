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مصرفي يكشف عن اتفاقية جديدة مع البنك الأوربي لدعم المشروعات الصغيرة

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:19 م
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شريف لقمان
شريف لقمان
أمنية فوزي
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قال شريف لقمان، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة بأحد البنوك المصرية، إن اتفاقية "بيزنس كلوب" أكاديمي بالتعاون بين أحد المصارف المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الهدف منها تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح "لقمان"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن هذه الاتفاقية هي من نوع جديد داخل السوق المصري، حيث نعطي لأصحاب الشركات فكر الحوكمه وكيفية إنشاء قوائم مالية، ووضع نظام داخل الشركات للتواصل مع الجهات المختلفة وبالأخص البنوك، كذلك يكون لديهم تنظيم داخل الشركة مستندي وغير مستندي.

ومن جانبه أضاف محمد كفافي خبير الاستعلام الائتماني، أن الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تجد صعوبة دائمًا في الحصول على تقرير الائتمان، لأنه لا يوجد لديهم دفاتر منتظمة، أو إدارة لتطبيق إجراءات الحوكمة، لذلك نساعدهم في ذلك.

وأكد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، أن القاطرة التي تستطيع قيادة الاقتصاد بشكل أفضل الفترة القادمة هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث هناك تركيز كبير من البنك المركزي في ترجمة وتطبيق العديد من المبادرات لخدمة هذا القطاع والقائمين عليه.
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الكلمات المفتاحية

متناهية الصغر دعم المشروعات الصغيرة البنك الاوربي لاعادة الاعمار

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