Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. 'الأعلى للإعلام' يبحث تطبيق اللائحة التنفيذية لقانونه بعد إصدارها

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:16 م
Advertisements
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، غدًا الإثنين، اجتماعًا لبحث تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بعد أن أصدرها مجلس النواب اليوم.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه غدًا، لائحة تراخيص الصف والمواقع، التي كان قد انتهى من إعدادها، وعقدت لجنة وضع التراخيص اجتماعًا لها اليوم لبحث التطورات، قبل إصدار اللائحة.

كما يناقش المجلس أيضًا نقل عدد من موظفيه إلى وزارة الدولة للإعلام، بعد اختيار مقرها الجديد في جاردن سيتي، وانتداب موظفون جدد من الهيئة الوطنية للإعلام، والانتهاء من وضع كشوف الموظفين.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، في قراره رقم 418 لسنة 2020، ونشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 7.

وكان قد انتهت لجنة إعداد تراخيص الصحف والمواقع من وضع لائحة التراخيص، والتي من المقرر أن يعتمدها المجلس قريبًا.
Advertisements

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ ساعة الا ربع

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري وعدم استكمال المسابقة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل..الزمالك يلغي معسكر مباراة القمة

منذ ساعة الا ربع

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:17 م

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

09:05 م

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

09:28 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

07:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status