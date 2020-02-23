محامي: مبادرة المصانع المتعثرة تسرع حركة التقاضي بالمحاكم الإقتصادية

قال عماد فصيح، المحامي بالنقض، إن انحسار قضايا المصانع والشركات المتعثرة في السداد أمام المحاكم سيفسح للقضاء الاقتصادي النظر في قضايا أخرى ومن ثم تحقيق سرعة التقاضي.

وأضاف "فصيح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن إيقاف الديون المتعثرة يُعد بمثابة قبلة حياة لآلاف المصانع التي تعثرت في سداد مديونياتها لأسباب خارجة عن إرادتها.وأوضح أن القيادة السياسية عاهدتنا على اقتحام المشكلات المزمنة وتفتيت العقبات التي تقف أمام الاقتصاد المصري للمضي قدمًا نحو التنمية، وهذا ما فعله البنك المركزي من خلال إطلاق مبادرة لإحياء المصانع المتعثرة، من أجل تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي وحتى يقف الاقتصاد المصري على قواعد وأُسس للتنمية.وطمأن محامي النقض أصحاب الشركات والمصانع المتعثرة، بأن إجراءات إيقاف التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية لن تستغرق مدة طويلة، لأن القضايا المنظورة في أول جلسة سيتم طلب إنهاء التعامل، وفتح صفحة جديدة مع البنوك.