سيد فؤاد: الدورات الماضية من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مهمة وهناك كتاب خاص لـ فريد شوقي

قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إنه ومعه فريق المهرجان خاضوا وقتا طويلا في مشاهدة الأفلام والتجهيز لهذه الدورة قائلا: "نستطيع أن نقول إن الدورة الماضية كانت مهمة بشهادة الإعلام والنقاد".





وتابع "فؤاد" خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان المقام حاليا : "اشتغلنا على الجديد في الدورة التاسعة وهي الأفلام التي خارج القارة الإفريقية وهي أفلام الشتات وهي أفلام مهمة جدا، إضافة إلى كتاب تتم ترجمته".





وأضاف: "شعار الدورة هو سينما إفريقية من كل الدنيا، وسوف يكون في الدورة عدد من المطبوعات ضمن المطبوعات المهمة ومنها كتاب فريد شوقي وحش الشاشة".



يذكر أن المهرجان يقام في الفترة من 6 مارس إلى 12 مارس 2020 بمدينة الأقصر ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارة الثقافة، الخارجية، السياحة، الشباب والرياضة، البنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.