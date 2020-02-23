تجديد حبس صيدلي 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم الأحد، تجديد حبس الصيدلي الشاب أحمد محيي عبدالعاطي، الذي تم القبض عليه في ميدان التحرير لرفعه لافتات مسيئة، لمدة 15 يوما على ذمة القضية الثانية له والتي حملت الرقم 488 لسنة 2019.



وكانت النيابة، قررت في وقت سابق، ضم المتهم إلى القضية رقم 488 لسنة 2019 بعد أن تم إخلاء سبيله في القضية السابقة بتدابير احترازية.



وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إن "محيي" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر 2019.



واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل الشاب بتدابير احترازية على ذمة القضية التي حملت الرقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.