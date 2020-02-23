Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عزام
Advertisements
نظم مجلس الشباب المصري ببورسعيد بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، مساء اليوم، ندوة تحت عنوان " الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".

حاضر بالندوة الدكتور أحمد يوسف الروبي، أخصائي نفسي اكلينيكي، وباحث دكتوراة في الصحة النفسية، بحضور العشرات من جميع الأعمار السنية، ونجلاء إدوار، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببورسعيد، ومحمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري.

تحدث "الروبي"، عن أبرز المخاطر التي تواجه الأسرة من الألعاب الإلكترونية وخاصة عندما يدمنها الأطفال ما قد يسبب بعض الأمراض النفسية التي تؤثر على الارتباط الأسري.

وقال الأخصائي النفسي والاكلينيكي، إنه لابد من استخدام بعض الأساليب الإيجابية لدعم الطفل داخل المنزل حال إدمانه للألعاب الإلكترونية مثل اكسابه الثقه بالنفس واستخدام الحب غير المشروط.

وأكد أن علاج الطفل مدمن الألعاب الإلكترونية لابد وأن يكمن في تجنب العادات السيئة من الكبار كالمقارنة بين الأطفال وبعضهم البعض، والتنمر به من البيئة المحيطة.

وفي نهاية الندوة دارت حلقة نقاشية بين الحضور وأحمد الروبي، ومني خليفه، رئيس لجنة التدريب والتثقيف، ثم تم تكريمه من قبل المجلس القومى للمرأة ومجلس الشباب المصري ببورسعيد.
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر اخبار اثار نفسية

أخبار تهمك

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل..الزمالك يلغي معسكر مباراة القمة

منذ ساعة الا ربع

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري وعدم استكمال المسابقة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"لا للفيروسات الكبدية" أولى الندوات بـ "التربية الفنية" بجامعة المنيا

القومي للأمومة: الأسرة المصدر الأول للتنمر والعنف ضد الأطفال (فيديو)

"القومي لحقوق الإنسان" يوعي تلاميذ حدائق القبة بخطورة التمييز والتنمر

"المرأة وتد البيت".. ندوة بكلية التمريض جامعة دمنهور (صور)

ضمن حملة "2 كفاية" المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوة توعوية لتنظيم الأسرة

"أمهات مصر": الألعاب الإلكترونية خطر يهدد استقرار الأسر المصرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:17 م

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

09:05 م

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

09:28 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

07:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status