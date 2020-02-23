"الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".. ندوة لمجلس الشباب المصري ببورسعيد

نظم مجلس الشباب المصري ببورسعيد بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، مساء اليوم، ندوة تحت عنوان " الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية".



حاضر بالندوة الدكتور أحمد يوسف الروبي، أخصائي نفسي اكلينيكي، وباحث دكتوراة في الصحة النفسية، بحضور العشرات من جميع الأعمار السنية، ونجلاء إدوار، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببورسعيد، ومحمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري.



تحدث "الروبي"، عن أبرز المخاطر التي تواجه الأسرة من الألعاب الإلكترونية وخاصة عندما يدمنها الأطفال ما قد يسبب بعض الأمراض النفسية التي تؤثر على الارتباط الأسري.



وقال الأخصائي النفسي والاكلينيكي، إنه لابد من استخدام بعض الأساليب الإيجابية لدعم الطفل داخل المنزل حال إدمانه للألعاب الإلكترونية مثل اكسابه الثقه بالنفس واستخدام الحب غير المشروط.



وأكد أن علاج الطفل مدمن الألعاب الإلكترونية لابد وأن يكمن في تجنب العادات السيئة من الكبار كالمقارنة بين الأطفال وبعضهم البعض، والتنمر به من البيئة المحيطة.



وفي نهاية الندوة دارت حلقة نقاشية بين الحضور وأحمد الروبي، ومني خليفه، رئيس لجنة التدريب والتثقيف، ثم تم تكريمه من قبل المجلس القومى للمرأة ومجلس الشباب المصري ببورسعيد.