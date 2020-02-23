Advertisements
Advertisements
Advertisements

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:05 م
Advertisements
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
Advertisements

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً في الوقت الحالي من أجل مناقشة تداعيات أزمة مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

 

وتوج نادي الزمالك ببطولة السوبر المصري بدولة الإمارات على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح.

 

ويناقش مجلس الخطيب العديد من القرارت القوية المنتظر صدورها عقب انتهاء اجتماع اليوم الأحد لمناقشة أزمة السوبر المصري ووقوع أحداث مؤسفة من جانب بعض لاعبي الفريقين في الإمارات.

 

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الأهلي في اجتماع اليوم الذي عقد في الخامسة مساء عدة قرارات على النحو الأتي:

 

_ تشكيل لجنة لإعداد ملف كامل بكل تجاوزات اللجنة التي تدير اتحاد الكرة بجانب ما تعرض له الفريق الأحمر منذ توليها المسولية وتقديم شكوي رسمية للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

 

_ السير في الطرق القانونية التي تكفلها اللوائح بالجبلاية وأولها تقديم التماس للجنة التظلمات ضد العقوبات ، بجانب الشكوي إلي المحكمة الرياضية الدولي " كأس".

 

_ مجلس الأهلي لن يتطرق إلي تعليق أنشطته الرياضية بشكل نهائي أو فكرة تجميد موقفه من مسابقة الدوري خاصة أن إدارة النادي تحترم أجهزة الدولة ومسئوليها .

 

_ تقديم ملف كامل لتجاوزات لاعبي المنافس "الزمالك" وعلي رأسهم محمود شيكابالا ويوسف اوباما وطارق حامد وعبدالله جمعه مدعومة بلقطات فيديو.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري وعدم استكمال المسابقة

منذ 40 دقيقة

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ ساعتين

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ ساعة و نصف

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:34 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

08:01 م

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status