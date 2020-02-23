4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً في الوقت الحالي من أجل مناقشة تداعيات أزمة مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وتوج نادي الزمالك ببطولة السوبر المصري بدولة الإمارات على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح.

ويناقش مجلس الخطيب العديد من القرارت القوية المنتظر صدورها عقب انتهاء اجتماع اليوم الأحد لمناقشة أزمة السوبر المصري ووقوع أحداث مؤسفة من جانب بعض لاعبي الفريقين في الإمارات.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الأهلي في اجتماع اليوم الذي عقد في الخامسة مساء عدة قرارات على النحو الأتي:

_ تشكيل لجنة لإعداد ملف كامل بكل تجاوزات اللجنة التي تدير اتحاد الكرة بجانب ما تعرض له الفريق الأحمر منذ توليها المسولية وتقديم شكوي رسمية للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

_ السير في الطرق القانونية التي تكفلها اللوائح بالجبلاية وأولها تقديم التماس للجنة التظلمات ضد العقوبات ، بجانب الشكوي إلي المحكمة الرياضية الدولي " كأس".

_ مجلس الأهلي لن يتطرق إلي تعليق أنشطته الرياضية بشكل نهائي أو فكرة تجميد موقفه من مسابقة الدوري خاصة أن إدارة النادي تحترم أجهزة الدولة ومسئوليها .

_ تقديم ملف كامل لتجاوزات لاعبي المنافس "الزمالك" وعلي رأسهم محمود شيكابالا ويوسف اوباما وطارق حامد وعبدالله جمعه مدعومة بلقطات فيديو.